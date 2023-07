Touristen am 19. Juli an der Grenze zwischen Süd- und Nordkorea. In der Sicherheitszone bei Panmunjom ist ein US-Soldat auf die nordkoreanische Seite gewechselt.

Von Thomas Hahn, Seoul

Bald nachdem das Kommando der Vereinten Nationen gemeldet hatte, dass ein US-Bürger in der zwischenkoreanischen Sicherheitszone, der Joint Security Area (JSA), auf der nordkoreanischen Seite verschwunden sei, kursierte in südkoreanischen Medien ein Augenzeugenbericht. Eine schwedische Frau postete auf Facebook, dass sie etwas mitbekommen habe. Sie gehörte offensichtlich derselben Gruppe an, mit der auch besagter US-Amerikaner am Dienstag den markanten Grenzposten im früheren Dorf Panmunjom in der demilitarisierten Zone (DMZ) zwischen Süd- und Nordkorea besucht hatte.