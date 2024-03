Von Thomas Hahn, Tokio

Am Donnerstag endete "Freedom Shield 2024", die diesjährige Auflage der Frühjahrsübungen, welche die Armeen Südkoreas und der USA gemeinsam in Südkorea abhalten. Sie endete nach elf Tagen mit 48 verschiedenen Trainingsrunden, in denen die Soldaten unter anderem erprobten, wie man nordkoreanische Raketen abwehrt. Das waren mehr als doppelt so viele Übungseinheiten im Vergleich zum vergangenen Jahr, als die jährliche "Freedom-Shield"-Routine wiederauflebte. Davor war sie von 2019 bis 2022 unterbrochen.