Diese von der staatlichen nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA zur Verfügung gestellte Aufnahme zeigt nach Angaben von KCNA Kim Jong Un, Machthaber von Nordkorea, mit seiner Tochter (l) beim inspizieren einer Artillerieübung an einem ungenannten Ort in Nordkorea.

Das südkoreanische Militär sei in höchster Alarmbereitschaft und halte sich in enger Abstimmung mit den Vereinigten Staaten in voller Bereitschaft, heißt es aus Seoul.

Nordkorea hat nach Angaben Südkoreas zwei ballistische Kurzstreckenraketen gezündet. Die Flugkörper seien gegen 07.40 Uhr Ortszeit von der Provinz Hwanghae in der Nähe der Westküste des Landes auf das Meer vor der Ostküste abgefeuert worden, teilte der südkoreanische Generalstab am Dienstag mit.

Das südkoreanische Militär sei in höchster Alarmbereitschaft und halte sich in enger Abstimmung mit den Vereinigten Staaten in voller Bereitschaft. Weitere Einzelheiten waren nicht sofort verfügbar. Der Start erfolgte zwei Tage nach dem Test zweier strategischer Marschflugkörper von einem U-Boot aus. Die Verbündeten begannen am Montag mit elf-tägigen gemeinsamen Manövern unter dem Namen "Freedom Shield 23".

Vor dem Hintergrund der steigenden Spannungen in der Region sollen es die umfangreichsten Übungen seit 2017 werden. Nordkorea ist seit Langem verärgert über die Militärmanöver, die es als Übungen für eine Invasion betrachtet. Am Sonntag erklärte die Regierung in Pjöngjang, "wichtige, praktische" Maßnahmen zur Kriegsabschreckung zu ergreifen. "Die Kriegsprovokationen der USA und Südkoreas erreichen die rote Linie".