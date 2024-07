Der südkoreanische Geheimdienst NIS rechnet damit, dass in Nordkorea die Tochter von Machthaber Kim Jong Un zu seiner Nachfolgerin aufgebaut wird. Ju Ae werde zur Staatschefin ausgebildet, sagte das Mitglied des parlamentarischen Geheimdienstausschusses, Lee Seong Kweun, am Montag. Im November 2022 wurde Kims Tochter erstmals in staatlichen Medien gezeigt. Sie besuchte damals zusammen mit ihrem Vater den Test einer ballistischen Rakete. Über das Mädchen ist kaum etwas bekannt. Der NIS geht davon aus, dass es sich bei dem Mädchen um Ju Ae handelt. Spekuliert wird, dass sie 14 bis 15 Jahre alt sein könnte. Experten zufolge hat Kim bis zu drei Kinder, zwei Mädchen und einen Jungen. Seit der Gründung Nordkoreas 1948 beherrschen die Kims das kommunistische Land.