Die Außenminister Choe Son-hui und Sergej Lawrow werden in Moskau wohl dort anknüpfen, wo sie im Oktober in Pjöngjang aufgehört haben. Ein Thema damals: "westlicher Imperialismus".

Von Thomas Hahn, Tokio

Nordkoreas Außenministerin Choe Son-hui ist jetzt in Moskau, und die freiheitliche Welt schaut etwas nervös dabei zu. Von Montag bis Mittwoch ist Choes Besuch auf Einladung ihres russischen Amtskollegen Sergej Lawrow anberaumt - das ist genug Zeit, um über einiges zu sprechen. Aber worüber? Über Waffengeschäfte? Über einen Besuch des russischen Präsidenten Wladimir Putin in Pjöngjang, nachdem Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un im vergangenen September in Russland war?