In kurzer Zeit ist Nordkorea zum wichtigen Helfer Russlands im Ukraine-Krieg geworden. Laut einer Studie der Friedrich-Naumann-Stiftung vom September 2025 hat Nordkorea seit 2023 Waffen im geschätzten Wert von 5,6 bis 9,8 Milliarden US-Dollar an Russland geliefert und etwa 15 000 Soldaten entsendet. Politikwissenschaftler Frederic Spohr, 41, arbeitet seit 2012 in Asien und leitet die Büros der Stiftung in Korea und Taiwan. Auch der Blick auf China gehört zu seinem Job. Er glaubt nicht, dass Russlands Präsident mit der Nähe zu Nordkorea Druck auf dessen Verbündeten China aufbauen kann. Vielmehr dürfte Nordkoreas Schützenhilfe im Sinne Pekings sein.