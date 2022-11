Als Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier vor etwa einer Woche in die Ukraine gereist ist, musste er sich während des Besuchs in der nordukrainischen Stadt Korjukiwka in den Luftschutzkeller begeben. Aktuell hält sich Steinmeier in Japan auf. Und auch dort hat es nun einen Raketenalarm gegeben, von dem Steinmeier allerdings Medienberichten zufolge diesmal nicht betroffen war. Eine von Nordkorea am Donnerstag (Ortszeit) abgefeuerte ballistische Rakete ist nach Informationen in Tokio über japanisches Territorium hinweggeflogen. Sie sei im Pazifik gelandet, berichtete die japanische Nachrichtenagentur Kyodo unter Berufung auf die Regierung in Tokio. Erneut wurden die Menschen im Norden Japans aufgefordert, zum Schutz vor möglichen herabfallenden Trümmerteilen in ihren Häusern zu bleiben. Steinmeier will planmäßig am Donnerstagabend (Ortszeit) nach Seoul fliegen.

Es ist bereits das zweite Mal innerhalb eines Monats, dass Nordkorea eine Rakete über Japan hinweg geschossen hat. Sie ist eine von insgesamt mindestens drei ballistischen Raketen, die Nordkorea am Donnerstag gezündet haben soll. Die neuen nordkoreanischen Raketentests werden in Südkorea als Reaktion auf die größte Luftwaffenübung der südkoreanischen und US-amerikanischen Streitkräfte seit mehreren Jahren gesehen. Nordkorea hatte den beiden Ländern "rücksichtslose" militärische Provokationen vorgeworfen und mit Gegenmaßnahmen gedroht. Die mehrtägigen Übungen in Südkorea dauern noch bis Freitag an.