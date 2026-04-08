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AsienBericht: Nordkorea feuert erneut ballistische Raketen ab

Kim Jong-un, Oberster Führer von Nordkorea (li.), mit seiner Tochter Kim Ju-ae bei einem Waffentest Ende Januar 2026.
Kim Jong-un, Oberster Führer von Nordkorea (li.), mit seiner Tochter Kim Ju-ae bei einem Waffentest Ende Januar 2026. KCNA/via Reuters

Nordkorea hat mehrere Kurzstreckenraketen abgefeuert – bereits der zweite Waffentest innerhalb von zwei Tagen. Ein Abschuss soll dabei gescheitert sein, meldet das südkoreanische Militär.

Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs mehrere ballistische Kurzstreckenraketen in östliche Richtung abgefeuert. Die Geschosse landeten demnach im Japanischen Meer und legten eine Flugstrecke von etwa 240 Kilometern zurück, wie der südkoreanische Stabschef nach einem Bericht der amtlichen Nachrichtenagentur Yonhap mitteilte. Bereits einen Tag zuvor soll Nordkorea ein weiteres, nicht näher identifiziertes Geschoss abgefeuert haben – dabei soll es sich mutmaßlich um einen gescheiterten Raketenstart gehandelt haben.

Die Waffentests sind eine Rückkehr zur gewohnten Feindlichkeit, nachdem zuletzt Hoffnung auf eine etwas harmonischere Nachbarschaft bestanden hatte. Am Montag hatte sich Südkoreas Präsident Lee Jae-myung für einen Vorfall entschuldigt, bei dem Drohnen den nordkoreanischen Luftraum verletzt hatten. Diese Entschuldigung löste eine überraschend positive Reaktion aus: Kim Jong-un lobte Lee. Seoul wertete den Austausch zwischen den beiden Staatschefs als „bedeutenden Schritt vorwärts“ für eine friedliche Koexistenz.

Kurz darauf relativierte Nordkorea seine Reaktion jedoch drastisch und bezeichnete Seouls Interpretation als „hoffnungsgeprägtes Wunschdenken“. Der Abschuss ballistischer Raketen ist Nordkorea gemäß mehrerer Resolutionen des UN-Sicherheitsrats grundsätzlich untersagt. Die erneuten Tests dürften die angespannte Lage auf der koreanischen Halbinsel wieder verschärfen.

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