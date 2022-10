Menschen im südkoreanischen Seoul verfolgen am Bildschirm den erneuten Raketenabschuss in Nordkorea.

Es ist der zweite Testflug eines Geschosses in dieser Woche. Den ersten am Dienstag haben sowohl die USA als auch die Nato scharf verurteilt.

Nordkorea hat erneut eine Rakete in Richtung des Japanischen Meeres (koreanisch: Ostmeer) abgefeuert. Das berichtete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap am Donnerstagmorgen (Ortszeit) unter Berufung auf das Militär. "Nordkorea hat eine mutmaßliche ballistische Rakete abgefeuert", hieß es in einem Tweet des Büros des japanischen Premierministers.

Erst am Dienstag hatte Pjöngjang eine ballistische Mittelstreckenrakete in Richtung des Japanischen Meeres geschickt. Es war das erste Mal seit knapp fünf Jahren, dass eine nordkoreanische Rakete über die japanische Inselgruppe geflogen war. Sowohl die USA als auch die Nato verurteilten den Test scharf.