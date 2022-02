Erstmals hat sich das Regime Nordkoreas zum Krieg in der Ukraine geäußert und dabei das Handeln der USA als "Wurzel der Ukraine-Krise" bezeichnet. In einem Kommentar auf der Website des Außenministeriums in Pjöngjang urteilte am Samstag Ri Ji-song, nach Auskunft des Ministeriums ein Forscher bei der Gesellschaft für internationale Politik-Studien, der Konflikt in Osteuropa liege "auch an der Selbstherrlichkeit und Willkür der USA, die nur an einseitigen Sanktionen und Druck festhalten, während sie nur die globale Hegemonie und militärische Vorherrschaft anstreben und die legitime Forderung Russlands nach seiner Sicherheit missachten". Der Autor kritisiert außerdem die "einseitige Ausdehnung der Nato" und "eine Bedrohung der nationalen Sicherheit Russlands".

Das Statement ähnelte sehr der Haltung, die zuvor schon die Regierung Chinas vertreten hatte. Experten deuteten den Kommentar des Außenministeriums als Indiz für eine Kooperation Russlands, Chinas und Nordkoreas. Er war vor allem an ein internationales Publikum gerichtet. Das unabhängige Nachrichtenportal NK News berichtete, Staatsmedien wie die Arbeiterparteizeitung Rodong Sinmun, die sich an die Menschen in Nordkorea richten, hätten noch nicht über den russischen Angriff auf die Ukraine berichtet. Am Sonntag setzte Nordkorea außerdem seine Raketentests fort. Südkoreas Militär meldete einen Abschuss aus der Gegend des Internationalen Flughafens von Pjöngjang festgestellt. Der achte Raketentest bestätigte die Befürchtungen von Experten, Nordkorea könne die Ablenkung durch den Krieg gegen die Ukraine nutzen, um weiter sein atomwaffenfähiges Arsenal zu erproben.