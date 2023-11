Nordkorea hat am Freitag die Schließungen mehrerer seiner Botschaften bestätigt. Ein Sprecher des nordkoreanischen Außenministeriums bestätigte dies auf der Website des Ministeriums und schrieb: "Wir gehen durch einen Veränderungsprozess der beinhaltet, diplomatische Vertretungen in Übereinstimmung mit dem sich verändernden globalen Umfeld und der nationalen Außenpolitik abzuziehen und auch welche neu zu eröffnen." Man wolle "diplomatische Kapazitäten effizienter" gestalten. Medien zufolge plant Nordkorea, bis zu zwölf Botschaften zu schließen, darunter die in Spanien, Hongkong und mehreren afrikanischen Ländern. Dies würde die Schließung fast eines Viertels der Vertretungen Nordkoreas bedeuten. Auch das Generalkonsulat in Hongkong will das weithin abgeschottete Nordkorea aufgeben. Das Vereinigungsministerium in Südkorea vermutet, die Schließungen könnten mit der schwierigen Wirtschaftslage des kommunistisch regierten Nachbarlands zu tun haben. Pjöngjang könne sich vermutlich aufgrund der Sanktionen nicht mehr genug Devisen verschaffen, um die Vertretungen zu finanzieren. Nordkorea unterliegt wegen seines Atomwaffenprogramms harten internationalen Sanktionen.