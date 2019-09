Im Streit um sein Atomwaffenprogramm hat Nordkorea den Nutzen eines neuen Gipfeltreffens mit den USA für die Verbesserung der Beziehungen in Frage gestellt. Der Berater des nordkoreanischen Außenministeriums und ehemalige Chefunterhändler seines Landes in dem Konflikt, Kim Kye Gwan, gab in einer von den Staatsmedien veröffentlichten Erklärung am Freitag den USA die Schuld für den Stillstand der Verhandlungen. Kim warf der US-Regierung vor, für die Umsetzung der Vereinbarungen vom ersten Gipfel im Juni 2018 in Singapur nichts getan zu haben. Der Mangel an Fortschritten lege über "die Möglichkeit künftiger Gipfelgespräche einen Schatten".