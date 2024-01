Nordkorea hat nach südkoreanischen Angaben mehrere nicht identifizierte Marschflugkörper ins Meer vor seiner Westküste geschossen. Die Raketen seien gegen 7 Uhr morgens (Ortszeit) abgefeuert worden, teilte der Generalstabschef des südkoreanischen Militärs mit. Damit habe die Führung in Pjöngjang zum dritten Mal in weniger als einer Woche Marschflugkörper getestet. Die Marschflugkörper seien in Richtung des Meers zwischen der koreanischen Halbinsel und China geflogen, südkoreanische und amerikanische Geheimdienste hätten die Situation beobachtet und analysierten die Details. Nordkorea hatte zuletzt eigenen Angaben zufolge einen neuen strategischen Marschflugkörper für den Ausbau der nuklearen Schlagkraft des Landes getestet. Am Sonntag wurden demnach zwei Marschflugkörper des neuen Typs Pulhwasal-3-31, der von U-Booten abgefeuert werden kann, in Richtung Japanisches Meer abgeschossen. Die Raketentests erfolgten vor dem Hintergrund wachsender Spannungen auf der koreanischen Halbinsel.