Die Verhandlungen zwischen Pjöngjang und Washington über das nordkoreanische Atomprogramm werden wieder aufgenommen. Sie gingen am 5. Oktober auf Arbeitsebene weiter, teilte Nordkoreas erste Vize-Außenministerin Choe Son Hui am Dienstag mit. Am 4. Oktober werde es einen vorbereitenden Kontakt geben. Sie äußerte sich optimistisch über das bevorstehende Treffen. Wo es stattfinden sollte, sagte sie nicht. Monatelang waren beide Seiten nicht weitergekommen in der Frage, wie Sanktionen gegen Nordkorea gelockert werden können.