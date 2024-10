Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs am Donnerstag eine mutmaßliche Langstreckenrakete in Richtung des Meeres vor seiner Ostküste abgefeuert. „Es wird davon ausgegangen, dass es sich bei der nordkoreanischen Rakete um eine ballistische Langstreckenrakete handelt, die in einem steilen Winkel abgefeuert wurde“, teilte der Generalstab mit. Der Start sei gegen 7:10 Uhr Ortszeit aus einem Gebiet nahe der Hauptstadt Pjöngjang erfolgt.

Erst am Mittwoch hatte der südkoreanische Militärgeheimdienst während eines Treffens mit Abgeordneten davor gewarnt, dass Nordkorea kurz vor dem Testabschuss einer Langstreckenrakete stehe und möglicherweise auch die Vorbereitungen für einen weiteren Atomtest abgeschlossen habe. Starts oder auch nur Tests von ballistischen Raketen, die je nach Bauart mit einem Atomsprengkopf ausgerüstet werden können, sind Nordkorea durch UN-Beschlüsse verboten.

Die japanische Küstenwache bestätigte nun den Vorgang und teilte mit, dass das Objekt vermutlich bereits ins Meer gestürzt sei. Zuvor hatte die Küstenwache gewarnt, das Projektil werde voraussichtlich etwa 300 Kilometer westlich der Insel Okushiri vor der Küste Hokkaidos niedergehen.

Der Raketentest soll wohl militärische Stärke demonstrieren

Die Rakete sei etwa 86 Minuten lang geflogen - so lang, wie bisher keine andere von Pjöngjang abgefeuerte Rakete, sagte der japanische Verteidigungsminister Gen Nakatani gegenüber Reportern. Die ICBM-Klasse von Raketen ist die leistungsstärkste in Nordkoreas Arsenal. Führer Kim Jong Un strebt an, ihre Leistung weiter zu erhöhen. Unklar ist, inwieweit Nordkoreas ICBMs militärische Abwehrsysteme überwinden können und, ob Pjöngjangs Waffen so verfeinert sind, dass sie ihre beabsichtigten Ziele tatsächlich präzise erreichen können.

Der Test ist Nordkoreas erster Start einer Interkontinentalrakete (ICBM) in diesem Jahr, nachdem das Land zuletzt im Dezember Raketentechnologie getestet hatte. Er wird als Machtdemonstration gedeutet, da er nur Tage vor der US-Präsidentschaftswahl erfolgte – und Stunden, nachdem Seoul und Washington Pjöngjang für die Entsendung von Truppen nach Russland kritisiert hatten.

Die südkoreanischen Streitkräfte haben ihre Verteidigungsbereitschaft erhöht. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin hatte erst am Mittwoch nach einem Treffen mit seinem südkoreanischen Amtskollegen Kim Yong-hyun erklärt, dass die Entsendung von etwa 10 000 nordkoreanischen Truppen nach Russland das Risiko birgt, den Konflikt in der Region „zu verlängern oder auszuweiten“. Im Gegenzug für die Entsendung von Truppen bestehe eine „hohe Wahrscheinlichkeit“, dass Nordkorea nach hochmodernen Technologietransfers aus Russland streben wird – einschließlich Technologien im Zusammenhang mit taktischen Nuklearwaffen und interkontinentalen ballistischen Raketen.