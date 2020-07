Im Jahr 2018 treffen Kim Yo-Jong und ihr Bruder Kim Jong-un in Pjöngjang Südkoreas Präsident Moon Jae-in (Mitte). Diesen kanzelte sie vor kurzem so ab: "Er scheint verrückt zu sein, obwohl äußerlich normal."

Von Christoph Giesen und Georg Mascolo

Er war nicht da. Und das am höchsten Feiertag des Landes, dem 15. April, dem Tag der Sonne, dem Geburtstag von Staatsgründer Kim Il-sung. 108 Jahre alt wäre der Großvater in diesem Jahr geworden. Doch sein Enkel Kim Jong-un fehlte bei den Feierlichkeiten im prunkvoll geschmückten Mausoleum in Pjöngjang. In Nordkorea grenzt das an Blasphemie. Am 25. April dann der nächste Gedenktag: Vor 88 Jahren wurde die Koreanische Volksarmee gegründet, und wieder war Kim Jong-un nicht da.