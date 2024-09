Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat den Kontrollraum einer Urananreicherungsanlage besucht. Laut der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA informierte sich Kim dort über Nordkoreas Produktion von waffenfähigem Kernmaterial und legte einen langfristigen Plan zu Produktionssteigerung fest. KCNA machte keine Angaben dazu, wann genau der Besuch stattgefunden hat und an welchem Ort sich die Urananreicherungsanlage befindet. Laut der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap soll Nordkorea erstmals Einzelheiten über seine Urananreicherungsanlage öffentlich bekanntgegeben haben. Zu Wochenbeginn sagte Kim, er wolle den Bestand seiner Nuklearwaffen „exponentiell“ erhöhen. Das Stockholmer Friedensinstitut Sipri schätzt, dass Nordkorea derzeit über rund 50 atomare Sprengköpfe verfügt. Am Freitag traf sich in Pjöngjang der Sekretär des russischen Sicherheitsrates, Sergej Schoigu mit Kim, sie hätten bilaterale Themen sowie die regionale und weltweite Sicherheitslage besprochen, meldet die staatliche russische Agentur RIA.