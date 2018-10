8. Oktober 2018, 18:49 Uhr Nordkorea Kim und Trump planen weiteres Treffen

Pjöngjang hat den USA bei einem Besuch von Außenminister Pompeo Pläne zur nuklearen Abrüstung unterbreitet. Von einer vollständigen Liste aller nordkoreanischen Atomwaffen ist indes nicht mehr die Rede.

Von Christoph Neidhart , Tokio

US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un wollen sich bald zu einem zweiten Gipfel treffen. Das vereinbarte US-Außenminister Mike Pompeo am Sonntag in Pjöngjang mit Kim. Kim sagte Pompeo bei der Verabschiedung, er sei optimistisch. Nordkoreas amtliche Nachrichtenagentur KCNA zitierte Kim: "Die Verhandlungen werden sich auf das tiefe Vertrauen der beiden Staatschefs stützen können." Er sei überzeugt, dass er zusammen mit Trump die dringenden Fragen lösen könne, die die ganze Welt beschäftigten. Damit ist die Denuklearisierung gemeint, für die Kim Pompeo Vorschläge gemacht habe. Die beiden hätten diese "konstruktiv diskutiert", schreibt KCNA.

Eine Sprecherin des US-Außenministeriums sagte, Kim lade ausländische Inspektoren ein, die bestätigen sollen, dass Nordkorea sein Atomtestgelände Punggye-ri definitiv geschlossen und zerstört habe. Außerdem würden die USA und Nordkorea Arbeitsgruppen bilden, die konkrete Schritte vereinbaren sollen. Pompeo und Kim verhandelten vier Stunden, danach bat Kim den Amerikaner zum Mittagessen. Wie positiv Pjöngjang Pompeos Besuch wertet, verriet die Parteizeitung Rodong Sinmun am Montag. Sie widmete ihre ganze Titelseite dem Treffen. Trump twitterte, er freue sich auf sein nächstes Treffen mit Kim.

In Seoul, der nächsten Station seiner Asien-Reise, bestätigte der US-Außenminister am Montag "markante Fortschritte" mit Kim. Von einer vollständigen Liste aller Atomwaffen Nordkoreas, wie die USA sie bisher gefordert haben, ist allerdings nicht mehr die Rede. Die südkoreanische Außenministerin Kang Kyung-wha, die sich ebenfalls mit Pompeo traf, lobte diesen für seine "Flexibilität" beim Vorbereiten der nächsten Schritte. Das legt nahe, dass Washington vorerst auf die Forderung verzichtet.

Während Kim und Pompeo verhandelten, landete ein nordkoreanisches Frachtflugzeug des Typs Iljuschin Il-76 ohne Flugnummer in Wladiwostok. Gestützt auf chinesische Quellen deutet Südkoreas Nachrichtenagentur Yonhap dies als Zeichen eines unmittelbar bevorstehenden Besuchs Kims in Russland. Dieselbe Frachtmaschine hatte im Juni Kims Limousine nach Singapur gebracht. Bestärkt wurde diese Vermutung noch dadurch, dass das nordkoreanische Fernsehen am Sonntagabend einen Film über Kim Jong-ils Besuch in Wladiwostok ausstrahlte. Kims Vater hatte Russlands Fernen Osten 2002 besucht. Choe Son-hui, die nordkoreanische Vize-Außenministerin, die für das Atomprogramm zuständig ist, befindet sich derzeit in Moskau.

Südkoreas Präsident Moon bestätigte in einer Kabinettssitzung Kims Absicht, Russland zu besuchen. Geplant sei auch eine Reise des chinesischen Präsidenten Xi Jinping nach Pjöngjang. Es wird vermutet, Kim wolle sich der Rückendeckung Pekings und Moskaus versichern. Moon sagte: "Die koreanische Halbinsel wird neu geordnet, das wird eine Neuordnung von ganz Nordostasien zur Folge haben." Er glaube, all diese Prozesse seien notwendig für die komplette Nuklearabrüstung und einen dauerhaften Frieden auf der koreanischen Halbinsel.