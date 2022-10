Auf diesem vom südkoreanischen Verteidigungsministerium zur Verfügung gestellten Foto wird eine Rakete des Army Tactical Missile Systems (ATACMS) während einer gemeinsamen Militärübung zwischen den USA und Südkorea an einem ungenannten Ort in Südkorea abgefeuert. Nach einem nordkoreanischen Raketentest haben die USA und Südkorea in der Region selbst Geschosse abgefeuert. Nordkorea rechtfertigt seine Tests als "Selbstverteidigung".

In den vergangenen zwölf Tagen hat Nordkorea sechs Raketentests durchgeführt und damit nicht nur gegen UN-Resolutionen verstoßen, internationale Proteste hervorgerufen und in Teilen Japans eine Alarmierung der Bevölkerung ausgelöst. Als Provokation bewertet, haben in einer zunehmend angespannten Lage die USA und Südkorea daraufhin ebenfalls Raketen in Richtung des Japanischen Meers abgefeuert. Nordkorea bezeichnet nun seine Raketentests der vergangenen Tage als Selbstverteidigungsmaßnahme gegen eine direkte Bedrohungen durch die USA. "Sie dienten der Sicherheit unseres Landes und dem regionalen Frieden und haben die weder die zivile Luftfahrt noch die Nachbarländer bedroht", so die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA unter Berufung auf einen Sprecher der Luftfahrtbehörde.

Nordkorea reagiert damit auf die Kritik der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation ICAO, die die Raketentests als ernsthaftes Sicherheitsrisiko für die internationale Zivilluftfahrt verurteilt hat. Die USA und Südkorea haben ein gemeinsames Seemanöver abgehalten, an denen auch ein amerikanischer Flugzeugträger beteiligt war. Die USS Ronald Reagan sowie begleitende Kriegsschiffe waren als Reaktion auf Nordkoreas Raketenstart in Richtung Japan vom Dienstag verlegt worden. Es war das erste Mal seit knapp fünf Jahren, dass eine nordkoreanische Rakete über die japanische Inselgruppe geflogen war. Die Verlegung der Kriegsschiffe stellt eine der schärfsten Reaktionen der Verbündeten seit 2017 auf einen nordkoreanischen Waffentest dar.

UN-Resolutionen untersagen Nordkorea die Erprobung von ballistischen Raketen jeglicher Reichweite, die je nach Bauart auch einen Atomsprengkopf befördern können.