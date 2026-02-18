Nachrichten aus Nordkorea sind eine Mischung aus Propaganda, Pomp und Korrekturen. Sie setzen sich zusammen aus Meldungen der zentralen, staatlichen Nachrichtenagentur des Landes, der KCNA, Geheimdienstinformationen aus Südkorea und bizarren Bildern, die für die Weltöffentlichkeit inszeniert werden. Kim Jong-un deutet auf Raketen, Kim Jong-un nimmt Paraden ab, Kim Jong-un umarmt Veteranen, und – in den vergangenen Tagen besonders auffällig – er macht das gemeinsam mit seiner 13-jährigen Tochter Ju Ae.