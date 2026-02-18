Nachrichten aus Nordkorea sind eine Mischung aus Propaganda, Pomp und Korrekturen. Sie setzen sich zusammen aus Meldungen der zentralen, staatlichen Nachrichtenagentur des Landes, der KCNA, Geheimdienstinformationen aus Südkorea und bizarren Bildern, die für die Weltöffentlichkeit inszeniert werden. Kim Jong-un deutet auf Raketen, Kim Jong-un nimmt Paraden ab, Kim Jong-un umarmt Veteranen, und – in den vergangenen Tagen besonders auffällig – er macht das gemeinsam mit seiner 13-jährigen Tochter Ju Ae.
Will Nordkoreas Diktator die Macht an seine Tochter übergeben?
Kim Jong-un zeigt sich vor dem neunten Parteikongresses auffällig oft mit seiner 13-jährigen Tochter Ju Ae. Der südkoreanische Geheimdienst geht davon aus, dass sie seine Nachfolgerin werden soll.
Von David Pfeifer, Tokio
Das Regime von Kim Jong-un schottet sich international ab, aber ein bisschen was dringt doch nach außen. Offenbar gibt es in Nordkoreas Hauptstadt viel mehr Autos, als die Stadtplaner vorgesehen haben. Woran liegt das?
