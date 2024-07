Von Thomas Hahn

Die berühmteste Tochter Nordkoreas ist kein Phantom, das zumindest kann man über sie sicher sagen. Denn sie ist da, leibhaftig, unübersehbar. Wie die kleinere, weibliche Version des Machthabers Kim Jong-un ist sie regelmäßig auf Bildern und in Videos der nordkoreanischen Staatsmedien zu sehen. Die Welt außerhalb Nordkoreas nennt sie Kim Ju-ae. Geheimdienste, Politiker und Experten befassen sich mit ihr. Und dass sie wohl Kim Jong-uns Nachfolgerin an der Spitze der Parteidiktatur werden soll, war zuletzt wieder ein Thema in Südkorea, als zwei Parlamentarier einen Bericht des nationalen Geheimdienstes NIS vorstellten. Aber sonst? Weiß man wenig über dieses Mädchen an Kim Jong-uns Seite.