Nordkorea:Wie Kim Jon-un sein Kind für Propaganda benutzt

Von Thomas Hahn, Seoul

Manchmal ist Nordkoreas Propaganda so schön, dass man ihr glauben möchte. Da ist zum Beispiel dieses Bild vom Mittwochabend in Pjöngjang, das die Arbeiterparteizeitung Rodong Sinmun veröffentlichte. Es zeigt den Machthaber Kim Jong-un mit seiner Tochter Ju-ae und First Lady Ri Sol-ju nach der großen Militärparade auf dem Kim-Il-sung-Platz zum 75. Gründungstag der nationalen Volksarmee. Die Tochter hat dem Diktator liebevoll die Hand auf die Brust gelegt und lächelt ihn an. Die Mutter schaut zu den beiden herüber. Auch sie lächelt. Und Kim Jong-un strahlt wie ein seliger Papa, der über die Zuwendung der Tochter die kalte Welt um sich herum vergessen hat. Eine nette Familie. Ein Schimmer von Menschlichkeit.