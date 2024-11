Nordkorea:Kim Jong-un befiehlt Massenproduktion von „Kamikaze“-Drohnen

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat zur Massenproduktion von „Kamikaze“-Drohnen in seinem Land aufgerufen. Wie die staatliche Nachrichtenagentur KCNA berichtete, beaufsichtigte Kim am Donnerstag zum wiederholten Mal in diesem Jahr einen Drohnen-Test. Dabei habe er betont, dass für neu entwickelte Militärdrohnen schnellstmöglich eine „Massenproduktion in vollem Umfang“ beginnen müsse.