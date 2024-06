Nordkoreas Regime könnte sich mal wieder etwas Neues einfallen lassen. Aber die Idee mit den Müllballons scheint der autoritären Regierung in Pjöngjang zu gefallen, also macht sie einfach weiter damit. Am Mittwoch musste der Generalstab der südkoreanischen Streitkräfte schon wieder melden, dass in der Nacht etwa 250 Luftballons mit angebundenen Abfallsäcken von Norden her über die Grenze geweht worden seien. Seit Ende Mai war das schon die sechste nordkoreanische Attacke dieser Art, insgesamt sind mehr als 2000 Ballons mit schmutziger Fracht in den vergangenen vier Wochen in Südkorea gelandet. Es langweilt allmählich.

Immerhin, spannend ist, was in den Abfallsäcken drin ist. Denn davon müsste man eigentlich viel lernen können über das Leben in der abgeschlossenen Welt des Machthabers Kim Jong-un. Der Mensch ist, was er wegschmeißt – das weiß auch Südkoreas Vereinigungsministerium in Seoul und hat prompt ein paar Schlüsse gezogen aus den Entdeckungen im nordkoreanischen Dreck.

Detailansicht öffnen Soldaten untersuchen in Südkorea den Inhalt eines Müllsacks, der an einem Ballon hing. (Foto: South Korea Defense Ministry/AP)

Wochenlang haben Spezialisten darin gewühlt. Anfang dieser Woche gab das Ministerium deren erste Erkenntnisse bekannt. Besonders appetitlich sind sie nicht. Zigarettenstummel, Altpapier und Plastikflaschen waren leicht zu identifizieren. Bei der bröseligen braunen Masse, die sich auch in den Säcken befand, war das schwieriger. Laut Ministerium ergaben die Untersuchungen, dass darin „zahlreiche Parasiten wie Spulwürmer, Peitschenwürmer und Fadenwürmer“ waren, außerdem menschliche DNA, „was darauf schließen lässt, dass einige Parasiten aus menschlichen Fäkalien stammen könnten“. Menschenkot für Südkorea – klarer könnte Kim Jong-un kaum sagen, was er vom freiheitlichen Nachbarland hält.

Gefunden wurden auch geflickte Socken und löchrige Babyhosen

Das Vereinigungsministerium wiederum erklärte, Parasiten im Dreck würden „typischerweise in Ländern mit schlechten Gesundheits- und Umweltstandards festgestellt, die auf die Verwendung menschlicher Fäkalien als Dünger“ zurückzuführen seien. Das Ministerium zeigte auch Bilder von mehrfach geflickten Socken und Babyhosen mit Löchern, die ebenfalls in den Abfallsäcken waren. Es schloss daraus, dass Nordkoreas Menschen „ernste Entbehrungen“ ertragen müssten.

Nordkorea ist ein armes Land, in dem viele Menschen unterernährt sind. Insofern passte die Meinung der Seouler Beamten ins Bild. Aber Widersprüche zum Klischee fanden sich auch. Zum Beispiel eine kaputte enge Jeans, die Nordkorea laut dem südkoreanischen Vereinigungsministerium als antisozialistisch verbietet. Oder vermutlich gefälschte Kleidung mit Figuren aus der Konsumwelt des Westens wie Hello Kitty oder Micky Maus. Was wollte das Regime dem Süden damit sagen? Dass es auch Produkte mit Pu-der-Bär-Lachen bietet? Dass solche Produkte aber im Abfall landen?

Die Sprache des Mülls ist nicht leicht zu ergründen. Aber Südkoreas Behörden dürften noch mehr Gelegenheiten bekommen, Müllballons aus Nordkorea zu untersuchen. Die sind ja die Rache für jene Ballons, die Menschenrechtsaktivisten von Südkorea aus mit regimekritischem Material und Popmusik gen Norden schicken. Und diese Aktivisten lassen sich auch nichts Neues einfallen.