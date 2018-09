9. September 2018, 18:43 Uhr Nordkorea Jubelgesten statt Drohgebärden

Das Regime ließ am Sonntag den 70. Jahrestag der Staatsgründung feiern. Dabei bemühte sich die Führung, ein freundlicheres Bild ihres Landes zu zeigen.

Von Christoph Neidhart

Das nordkoreanische Regime ließ am Sonntag den 70. Jahrestag der Staatsgründung feiern. Dabei bemühte sich die Staatsführung, ein freundlicheres Bild ihres Landes zu zeigen, als es in der Vergangenheit bei solchen Anlässen der Fall war. Zivilisten schwenkten Fahnen, Blumen und Luftballons - und ergänzten damit die obligatorische Militärparade. Doch auch bei ihr bemühte sich die Volksrepublik, weniger bedrohlich zu wirken: So wurden erstmals seit Jahren keine mobilen Startrampen für Interkontinentalraketen mitgeführt. Auch die Zahl der Panzer war geringer als in den Vorjahren. Im Vorfeld der markant friedlich gehaltenen Parade organisierte das Regime Vorträge über die "neue Ära der Vereinigung". Ähnliche Veranstaltungen gab es auch zu früheren Jubiläen, damals jedoch unter dem Motto: "Lasst uns den Süden befreien". Den meisten Nordkoreaner seien die Feiern egal, berichtete der von Überläufern in Seoul betriebene Nachrichtendienst DailyNK mit Berufung auf Quellen im Innern des Landes. Den Versprechen des Regimes, es gebe der Wirtschaft Priorität, glaubten die Menschen nicht. In Pjöngjang seien die regelmäßigen Selbstfeiern des Regimes vielen ein Gräuel, weil ganze Schulen und Fabrikbelegschaften zum Vorbeimarsch abkommandiert würden - und schon zuvor zu täglichen Übungen. Der Unterricht oder die Arbeit falle dann aus - "als Opfer fürs Vaterland", so die Sprachregelung. Solche Opfer würden den Nordkoreanern fast jeden Monat abverlangt. Und auch die Zuschauer solcher Paraden jubelten laut Berichten der Überläufer eher, weil sie nichts riskieren wollen, denn aus Begeisterung.