Von Thomas Hahn, Tokio

Donald Trump will Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un wiedersehen. Das hat Trump nicht direkt gesagt, als er vergangene Woche in einer langen Rede auf dem Parteitag seiner Republikaner die Nominierung für die US-Präsidentschaftswahl im November annahm. Aber verstehen konnte man ihn so. In der Rede zimmerte Trump Halbwahrheiten und Anmaßungen zu dem Eindruck zusammen, seine Amtszeit von 2016 bis 2020 habe den Weltfrieden gesichert. Unter anderem lobte er sich für sein entspanntes Verhältnis zu Kim Jong-un. „Sehr gut klargekommen“ sei er mit dem Chef der Parteidiktatur. „Wir haben die Raketentests von Nordkorea gestoppt. Jetzt spielt sich Nordkorea wieder auf, aber wenn wir zurück sind, werde ich mit ihm klarkommen.“