Chinas Staatschef Xi Jinping hat Nordkorea mit einem Staatsbesuch beehrt. Was er mit Kim Jong-un besprochen hat, ist weniger wichtig als die Signale, die von Pjöngjang aus in die Welt gesandt werden.

Die Darbietungen waren eines Operettenstaates würdig: Nordkoreas und Chinas Flaggen mit viel Rot und Sternen wurden in einer stramm arrangierten Choreografie präsentiert. Dazu sangen mehrere Sängerinnen Lieder „voller Patriotismus, revolutionärem Geist und nationaler Gefühle“, wie die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA berichtete. Uniformierte brachten ihre Geigen zum Klingen. All das, um den ungewöhnlich hohen Besuch in Pjöngjang angemessen bombastisch zu würdigen: Chinas Staatschef Xi Jinping.