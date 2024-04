Was Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un macht, erfährt man meistens erst einen Tag später. Über die Staatsmedien nämlich, die in treuer Ergebenheit immer genau das vermelden, was das Regime vermeldet haben möchte. Am Dienstag zum Beispiel berichtete die Arbeiterpartei-Zeitung Rodong Sinmun, dass Kim am Montag eine Militärübung der besonderen Art geleitet habe: Ziel sei dabei gewesen, das Szenario einer "nuklearen Gegenoffensive" gegen Südkorea und die USA durchzuspielen. Eine Salve mit vier 600-Millimeter-Raketen habe man mithilfe des "nationalen Kontrollsystems für Atomwaffen" abgefeuert.