Die katholisch-nationalistische Partei Sinn Féin wirft der britischen Regierung einen Gesetzesbruch bei den geplanten Änderungen des Nordirland-Abkommens vor. "Sie ist nicht konstruktiv, sie hat einen destruktiven Weg eingeschlagen, und sie plant nun eine Gesetzgebung, die zweifellos internationales Recht brechen wird", sagte Parteichefin Mary Lou McDonald () am Sonntag dem Sender Sky News. Sinn Féin hatte zuletzt bei der Parlamentswahl in der britischen Provinz Nordirland einen historischen Sieg errungen und zu einer Debatte über eine Vereinigung mit dem EU-Staat Irland aufgerufen. Die Regierung in London will dem Parlament zu Wochenbeginn einen Gesetzentwurf für eine einseitige Änderung des Nordirland-Protokolls vorlegen, was das Risiko eines Handelskriegs mit der EU erhöhen dürfte.