28. Mai 2019, 18:49 Uhr Nordirak Die Türkei greift an

Die Türkei hat im Nordirak einen Militäreinsatz gegen die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK begonnen. Türkische Sender zeigten Bilder von Soldaten am Boden und von Helikoptern. Das Verteidigungsministerium bestätigte am Dienstag, der Einsatz sei im Gange. Es gehe darum, in der Hakurk-Region Terroristen zu "neutralisieren" und ihre Verstecke zu zerstören. Die PKK gilt in der Türkei, der EU und den USA als Terrororganisation. Die türkische Luftwaffe fliegt regelmäßig Luftangriffe gegen PKK-Stellungen, die in der Grenzregion im Nordirak ihr Hauptquartier hat. Im April und Mai wurden in türkischen Provinzen Berichten zufolge mehrere Menschen bei angeblichen PKK-Anschlägen, -Beschuss über die Grenze und Kampfhandlungen mit "Terroristen" getötet. Ebenfalls am Dienstag traf der irakische Präsident Barham Salih in der Türkei ein, er sollte seinen türkischen Kollegen treffen.