Die Briten haben nach Angaben von Verteidigungsminister John Healey in den vergangenen Wochen „verstärkte russische Aktivitäten“ im Nordatlantik beobachtet. Gemeinsam mit Verbündeten, darunter Norwegen, habe Großbritannien ein russisches Angriffs-U-Boot und zwei Spionage-U-Boote einen Monat lang verfolgt, sagte Healey bei einer Pressekonferenz in Westminster. Die drei U-Boote, die den Angaben nach in der Nähe von Unterseekabeln kreisten, hätten sich inzwischen wieder zurückgezogen. Russlands Präsident Wladimir Putin solle wissen, „dass jeder Versuch, diese zu beschädigen, nicht toleriert wird und schwerwiegende Konsequenzen haben wird“. Die Operation der Briten sei beendet. Die U-Boote seien verfolgt worden, um „jegliche böswillige Aktivität ihrerseits zu verhindern“, erklärte Healey. Ein Kriegsschiff der Royal Navy und ein Flugzeug der Royal Air Force hätten die russischen U-Boote mit Verbündeten „rund um die Uhr“ überwacht.