Nordkorea ist nach Angaben des südkoreanischen Militärs offenbar ein Raketentest misslungen. Ein zunächst nicht identifizierter Flugkörper sei am Mittwochmorgen in der Nähe der Hauptstadt Pjöngjang abgefeuert worden, teilte der Generalstab in Südkorea mit. Der Test sei aber anscheinend kurz nach dem Start fehlgeschlagen. Wie die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap berichtete, explodierte die mutmaßliche Rakete in einer Höhe von weniger als 20 Kilometern. Das Indo-Pazifik-Kommando der US-Streitkräfte ging vom Start einer "ballistischen Rakete" aus. Mit Südkorea und Japan sowie anderen alliierten Ländern und Partnern in der Region stehe das Kommando wegen des Tests in enger Konsultation.