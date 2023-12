Nach Nordkorea hat auch Südkorea seinen ersten militärischen Aufklärungssatelliten ins All gebracht. Beide Länder wollen sich mit eigenen Spionagesatelliten bessere Möglichkeiten zur gegenseitigen Überwachung verschaffen. Eine Falcon-9-Rakete der privaten Raumfahrtfirma Space-X mit dem südkoreanischen Satelliten an Bord hob am Freitag (Ortszeit) vom Militärstützpunkt Vandenberg im US-Bundesstaat Kalifornien ab. Der Satellit habe den Zielorbit erreicht, teilte das Verteidigungsministerium in Seoul am Samstag mit. Südkorea will mehrere Spionagesatelliten im Orbit aussetzen, um die Vorgänge im abgeschotteten Nachbarland besser beobachten zu können. Zugleich will sich Südkorea unabhängiger vom Verbündeten USA machen.