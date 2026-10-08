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ProzessbeginnNord-Stream-Sprengung: Legitime Kriegshandlung oder Sabotage?

Lesezeit: 4 Min.

Serhij K., hier in Begleitung von Polizeibeamten auf dem Weg zum Bundesgerichtshof in Karlsruhe, soll das Nord-Stream-Sprengkommando angeführt haben.
Serhij K., hier in Begleitung von Polizeibeamten auf dem Weg zum Bundesgerichtshof in Karlsruhe, soll das Nord-Stream-Sprengkommando angeführt haben.
Foto: Uli Deck/dpa

In der kommenden Woche beginnt in Hamburg der erste Prozess nach dem Nord-Stream-Anschlag. Auf der Anklagebank sitzt der mutmaßliche Anführer des Sabotage-Kommandos – und irgendwie auch der ukrainische Staat.

Von Jörg Diehl und Jörg Schmitt, Hamburg

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Das altehrwürdige Gerichtsgebäude am Hamburger Sievekingplatz hat in seiner nun fast 115-jährigen Geschichte schon viele spektakuläre Prozesse gesehen. Hier wurde gegen die Mittäter der Anschläge von 9/11 verhandelt, gegen den Frauenmörder Fritz Honka und gegen den St.-Pauli-Killer Werner Pinzner. Doch eine Verhandlung, wie sie am kommenden Mittwoch beginnt, hat es noch nie gesehen.

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