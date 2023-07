Bei den Untersuchungen zu den Explosionen an den Gas-Pipelines Nord Stream 1 und 2 in der Ostsee haben die Ermittler Sprengstoffspuren auf einer verdächtigen Segeljacht entdeckt. Es seien Spuren von Unterwassersprengstoff gefunden worden, schrieben die UN-Botschaften Deutschlands, Dänemarks und Schwedens in einem Brief an den UN-Sicherheitsrat. In dem auf Montag datierten Schreiben heißt es, es bestehe der Verdacht, dass die Segeljacht zum Transport des Sprengstoffs genutzt worden sei, der bei der Sabotage im September eingesetzt wurde. Wahrscheinlich geht es um die Jacht Andromeda, die schon länger im Fokus der Untersuchungen steht. Am 26. September 2022 waren Explosionen in der Nähe der dänischen Ostsee-Insel Bornholm registriert und vier Lecks an drei der vier Leitungen der Nord-Stream-Pipelines entdeckt worden.

dpa