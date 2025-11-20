Der ukrainische Verdächtige im Fall der Nord-Stream-Anschläge von 2022 kann von Italien an Deutschland ausgeliefert werden. Das Oberste Gericht habe die Übergabe des Verdächtigen an deutsche Behörden genehmigt, sagte sein Anwalt Nicola Canestrini. Der Mann war im August in Rimini aufgrund eines europäischen Haftbefehls festgenommen worden und wehrt sich seitdem gegen seine Überstellung nach Deutschland. Er bestreitet jede Beteiligung an den Explosionen, die die russischen Erdgaslieferungen durch Pipelines in der Ostsee nach Europa unterbrachen. Die Detonationen im September 2022, die sowohl von Moskau als auch vom Westen als Sabotageakt bezeichnet wurden, zerstörten drei der vier Stränge der Nord-Stream-Pipelines. Niemand hat die Verantwortung für die Anschläge übernommen, die Ukraine hat jede Beteiligung bestritten. Russland beschuldigte die USA, Großbritannien und die Ukraine. Ermittlungen in Schweden und Dänemark wurden im Februar ohne die Identifizierung von Verdächtigen eingestellt. Auch in Polen saß zwischenzeitlich ein Verdächtiger in Auslieferungshaft, allerdings lehnte ein polnisches Gericht dies ab und ordnete seine Freilassung an. In Deutschland führt die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen.