Nachrichten im Überblick

EXKLUSIV Schweden stellt Ermittlungen zu Sprengung der Nord-Stream-Pipelines ein. Die schwedische Staatsanwaltschaft konnte offenbar keine konkreten Tatverdächtigen ausmachen. Nach Informationen von Süddeutscher Zeitung, NDR, WDR und Zeit wird der zuständige Kammerstaatsanwalt Mats Ljungqvist das Ende des dortigen Verfahrens in den kommenden Tagen verkünden. Auf das Verfahren in Deutschland hat das keinen Einfluss. "Die Ermittlungen dauern noch an", heißt es. Zum Artikel (SZ Plus)