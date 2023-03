Von Markus Balser, Florian Flade, Christoph Koopmann und Jörg Schmitt, Berlin

Dienstags ist "Kulttag" bei Deutschlands Nachrichtendiensten. So hat mal ein früherer Präsident des Bundesnachrichtendienstes (BND) die Runde genannt, die jeden Dienstagmorgen in einem abhörsicheren Raum im Bundeskanzleramt tagt. Die Chefs des BND, des Bundesamtes für Verfassungsschutz und des Militärischen Abschirmdienstes berichten der Regierung darüber, was gerade so los ist in der Welt der Geheimen. Nachrichtendienstliche Lage, kurz "ND-Lage", so nennt sich die streng geheime Runde.