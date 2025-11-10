Der in Italien inhaftierte Serhij K., der im Zusammenhang mit der Sprengung der Nord-Stream-Gasleitungen in der Ostsee beschuldigt wird, erhebt schwere Vorwürfe gegen die italienischen Behörden. „Ich werde unter bewaffneter Bewachung, in völliger Isolation und ständiger Überwachung festgehalten“, zitierte der Anwalt des Ukrainers. K., der für ein Strafverfahren nach Deutschland ausgeliefert werden soll, sei vor mehr als einer Woche in einen Hungerstreik getreten, „weil die Italiener meine Bitten ignorieren und meine Rechte als Kriegsgefangener und als Mensch verletzen“. Der 49-Jährige gilt als mutmaßlicher Drahtzieher der Anschläge auf die Gasleitungen aus Russland in der Ostsee vor drei Jahren. Die Bundesanwaltschaft wirft ihm gemeinschaftliches Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion sowie verfassungsfeindliche Sabotage vor.