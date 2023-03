Nach den Recherchen mehrerer Medien zu den Hintergründen der Anschläge auf die Gaspipelines Nord-Stream-1 und Nord-Stream-2 streitet ein Berater aus dem ukrainischen Präsidentenbüro jede Beteiligung ab. Mychajlo Podoljak sagte der Nachrichtenagentur Reuters, die Regierung in Kiew sei "absolut nicht verwickelt" in den mutmaßlichen Sabotage-Akt. Auf Twitter schrieb er, die Ukraine habe auch keine Informationen über proukrainische Sabotage-Gruppen. Mitglieder der Bundesregierung äußern sich zurückhaltend.

Was gibt es bei den Nord-Stream-Untersuchungen Neues?

Zuvor hatte die New York Times unter Berufung auf anonyme Quellen in Washington berichtet, die USA hätten Indizien dafür zusammengetragen, dass eine proukrainische Gruppe hinter den Explosionen im September 2022 stecke. Unklar bleibt, um welche Art von Hinweisen es sich handelt und wie beweiskräftig sie tatsächlich sind. Mit den Ermittlungen vertraute Personen haben dem Bericht zufolge jedoch deutlich gemacht, dass es keine Belege für eine Beteiligung des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij oder seiner engen Mitarbeiter gebe.

Neben der New York Times hatten auch ARD, SWR und Zeit gemeinsame Recherchen zu der Sabotage veröffentlicht. Den Berichten zufolge fanden die Ermittler bislang zwar keine Beweise dafür, wer die Zerstörung in Auftrag gab. Sie machten demnach aber ein Boot aus, das für das Unterfangen in der Ostsee verwendet worden sein könnte.

Die fragliche Jacht sei von einer Firma mit Sitz in Polen angemietet worden, welche "offenbar zwei Ukrainern gehört", hieß es. Zudem habe laut Ermittlungen ein Team, bestehend aus einem Kapitän, zwei Tauchern, zwei Tauchassistenten und einer Ärztin, den Sprengstoff zu den Tatorten gebracht. Welchen Nationalitäten die Leute angehörten, sei unklar, hieß es weiter. Sie hätten offenbar gefälschte Pässe verwendet.

Die Behörden hätten herausgefunden, dass das Boot wohl vor der Pipeline-Explosion am 6. September in Rostock aufgebrochen sei. Danach hätten sie es noch in Wieck am Darß im Landkreis Vorpommern-Rügen und an der dänischen Insel Christiansø, nordöstlich von Bornholm ausfindig gemacht.

Was sagen deutsche Politiker und Behörden?

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius sagte, er habe die Recherche-Ergebnisse mit großem Interesse zur Kenntnis genommen, sagte der SPD-Politiker im Deutschlandfunk. Es gelte aber abzuwarten, was sich davon wirklich bestätige.

Auf die Frage nach Auswirkungen auf die westliche Unterstützung für die Ukraine sagte Pistorius, es könne sich genauso gut um eine "False-Flag-Aktion" handeln, um proukrainischen Gruppierungen etwas in die Schuhe zu schieben. "Die Wahrscheinlichkeit für das eine wie für das andere ist gleichermaßen hoch", erklärte Pistorius. "Es hilft uns nicht, auf der Grundlage von solchen Recherchen, die bestimmt mühsam und akribisch gemacht worden sind, jetzt darüber nachzudenken, welche Auswirkungen das auf unsere Unterstützung für die Ukraine hätte."

Auch Außenministerin Annalena Baerbock gab sich zurückhaltend. Natürlich verfolgen wir alle Berichte und auch alle Erkenntnisse, die es von unterschiedlichen Akteuren gibt, ganz, ganz intensiv", sagte die Grünen-Politikerin in der Kurden-Hauptstadt Erbil auf eine Journalistenfrage. Zunächst müssten aber die zuständigen Behörden ihre Ermittlungen zu Ende führen, sie verwies auf den Generalbundesanwalt. Dies sei nötig, damit die Regierung aufgrund dieser Erkenntnisse Beurteilungen treffen könne und keine voreiligen Schlüsse ziehe".

Baerbock erinnerte daran, dass Schweden, Dänemark und Deutschland vor wenigen Tagen den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen darüber informiert haben, dass die Untersuchungen noch laufen und man noch keine Erkenntnisse geben könne.

Was sagt Russland?

Vertreter Russlands behaupteten, die Enthüllungen seien ein Versuch, von den wahren Drahtziehern abzulenken, die in offiziellen Regierungspositionen seien. "Wir können und wollen nicht an die Unparteilichkeit der Schlussfolgerungen der US-Geheimdienste glauben", erklärte die russische Botschaft in den Vereinigten Staaten auf der Nachrichtenplattform Telegram. Kremlsprecher Dimitri Peskow beklagte, Russland dürfe sich weiterhin nicht an den Ermittlungen beteiligen.