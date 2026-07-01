Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe hat nach Informationen von Süddeutscher Zeitung, ARD und der Wochenzeitung Zeit erstmals einen mutmaßlichen Beteiligten der Anschläge auf die Nord-Stream-Pipelines angeklagt.
Nach Anschlag auf PipelinesGeneralbundesanwalt klagt mutmaßlichen Nord-Stream-Saboteur an
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Der frühere ukrainische Soldat und Geheimdienstler Serhij K. könnte ab Herbst vor Gericht stehen. Er soll mit anderen die Pipelines in der Ostsee gesprengt und sich in abgehörten Telefonaten selbst belastet haben.
Von Jörg Diehl, Jörg Schmitt und Lina Verschwele, München
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