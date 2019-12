Die russische Regierung will die Sanktionen der USA gegen die Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 nicht hinnehmen. Die "absolut inakzeptablen, groben Handlungen" Washingtons blieben nicht ohne Reaktion, sagte Außenminister Sergej Lawrow der Agentur Interfax zufolge am Montag in Moskau. Regierungschef Dmitrij Medwedjew kündigte an, Gegenmaßnahmen zu entwerfen. Die Verlegungsarbeiten für die Röhre waren gestoppt worden, nachdem der amerikanische Präsident Donald Trump am Freitag ein Sanktionsgesetz unterschrieben hatte.

Die Pipeline soll Gas von Russland durch die Ostsee direkt nach Deutschland transportieren. Die Bundesregierung hofft, dass die Arbeiten trotz der Sanktionen abgeschlossen werden; es fehlen nur noch 300 Kilometer. Die US-Regierung lehnt das 9,5 Milliarden Euro teure Projekt ab, weil es ihrer Meinung Europas Abhängigkeit von russischem Gas gefährlich erhöhe. Außerdem wollen die USA mehr Flüssiggas in die EU exportieren. Einige EU-Länder, etwa Polen oder die baltischen Staaten, sind ebenfalls gegen das Vorhaben, genau wie die Ukraine. Polen hat dem Vernehmen nach in Washington ausdauernd für Sanktionen geworben.

Gerade erst haben Russland und die Ukraine einen neuen Gasvertrag abgeschlossen

Richard Grenell, US-Botschafter in Berlin, behauptet daher, dass die Strafandrohungen für die beteiligten Unternehmen "pro-europäisch" seien: Europäische Diplomaten würden ihm ständig danken; 15 Staaten und auch die EU-Kommission hegen laut Grenell Bedenken gegen die Pipeline. Ein Sprecher der Kommission äußerte sich allerdings am Montag nicht sehr dankbar, sondern stellte fest, dass "die EU aus Prinzip das Verhängen von Sanktionen gegen EU-Firmen" ablehne, wenn diese legalen Geschäften nachgingen.

Ob wirklich 15 Länder ernsthafte Bedenken hegen, ist schwer einzuschätzen. Ein EU-Diplomat aus einem Staat, der Nord Stream 2 verhindern will, sagt, er würde von einem Dutzend Gegnern sprechen, doch 15 könne auch stimmen. Ein Diplomat, dessen Regierung die Röhre unterstützt, sagt, viele hätten bei vielem Bedenken, aber das heiße nicht unbedingt, dass sie das Projekt mit Hilfe von Sanktionen stoppen wollten. Klar ist jedenfalls: Im Februar unterstützen alle Staaten bis auf Bulgarien einen Kompromiss zur Reform der EU-Gasrichtlinie. Zuvor hatte es so ausgesehen, als würde diese Richtlinie derartig verschärft, dass Nord Stream 2 keine Zukunft hat. Der Kompromiss machte dann den Weg frei für die Pipeline.

Kritiker befürchten, dass Nord Stream 2 die Stabilität der Ukraine gefährde. Das kriselnde Nachbarland ist auf Transitgebühren für die Durchleitung von russischem Gas in die EU angewiesen, und die Ostseepipeline könnte diese Einnahmequelle bedrohen. Allerdings einigten sich Russland und die Ukraine erst am Wochenende auf einen Durchleitungsvertrag für die fünf Jahre bis 2024. Das existierende Zehn-Jahres-Abkommen läuft Silvester aus. EU-Energiekommissar Maroš Šefčovič sagte, der Verhandlungserfolg sollte Nord Stream 2 und die Ängste, die damit verbunden sind, in eine neue "politische und wirtschaftliche Perspektive"rücken.