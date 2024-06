Die Weihnachtstage 2021 sind für viele aus dem Berliner Betrieb eine willkommene Auszeit. Hinter ihnen liegen ein anstrengender Wahlkampf, dann Sondierungen und schließlich, für die drei Ampelparteien, zähe Koalitionsverhandlungen. Auch der Grüne Robert Habeck , seit zwei Wochen neuer Wirtschaftsminister, könnte ein paar Tage Ferien gut gebrauchen. Stattdessen wälzt er an Weihnachten daheim in Flensburg ein dickes Aktenbündel. Und was er darin findet, ist Stoff für "eine politische Bombe". So jedenfalls schreibt er das am Abend des zweiten Weihnachtsfeiertages, 18.50 Uhr, in einer Mail an seine engsten Mitarbeiter. Eine politische Bombe wird es werden.

Habecks Mail ist Teil eines riesigen Konvoluts an Akten rund um Aufstieg und Niedergang der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2, in das die Süddeutsche Zeitung Einsicht nehmen konnte. Die Dokumente zeigen, wie zielstrebig zwei große Koalitionen unter Kanzlerin Angela Merkel auf die Verwirklichung der Pipeline hingearbeitet hatten - von der sie doch nach außen hin immer betonten, sie sei ein rein privatwirtschaftliches Projekt.

2018 besucht Russlands Präsident Wladimir Putin Kanzlerin Angela Merkel auf Schloss Meseberg. Bei den Gesprächen ging es unter anderem um den Bau der Gaspipeline Nord Stream 2. (Foto: Shan Yuqi via www.imago-images.de/imago images/Xinhua)

Wie kaum eine andere Episode ist die Pipeline Beleg für die falsche Einschätzung Russlands durch die deutsche Politik. Und mit Habecks Weihnachtsmail beginnt ihr letzter Akt: die Kehrtwende.

Im Zentrum steht die Weihnachtslektüre des neuen Ministers, ein 57-seitiger Bericht zu den Auswirkungen der neuen Pipeline auf die Versorgungssicherheit. Ohne diesen Prüfbericht kann die Gasleitung aus Sibirien nicht in Betrieb gehen, denn sie ist zwingende Grundlage einer "Zertifizierung" durch die Bundesnetzagentur. Das Bundeswirtschaftsministerium hat ihn genau zwei Monate zuvor, am 26. Oktober, an die Netzagentur übergeben - am letzten Tag, an dem die alte Regierung formal noch im Amt war, in Absprache mit Merkel und dem damaligen Finanzminister Olaf Scholz (SPD), dem jetzigen Kanzler. Auch das macht Habecks Fund so heikel.

"Der Bericht liest sich wie eine selbsterfüllende Prophezeiung", mailt Habeck an seine Vertrauten. Streckenweise enthalte er "fast schon unfreiwillig komische Formulierungen". Er vermute, dass das ein Fall für Regierung und Koalitionsausschuss werde. "Ich glaube nicht, dass er die Versorgungssicherheit belegt", schreibt Habeck, und: "Frohe Tage R".

Die Gasspeicher in Deutschland sind zu diesem Zeitpunkt schon bedenklich wenig gefüllt

Zwei Dutzend Fragen hat Habeck da schon zusammengetragen, sie hängen der Mail an. "Inwieweit müsste die geopolitische Situation nicht einfließen in die Bewertung?", will er wissen. Oder: "Inwiefern ist die Situation des Winters 21/22 geeignet, eine Neubewertung vorzunehmen?" Die deutschen Speicher sind zu diesem Zeitpunkt schon bedenklich wenig gefüllt, der Gaspreis ist massiv gestiegen - auch weil Russland kurzfristige Lieferungen gedrosselt hat.

Das Wirtschaftsministerium unter Habecks Vorgänger Peter Altmaier (CDU) war dennoch zu dem Schluss gekommen, dass es "keine ausreichenden Anhaltspunkte für eine konkrete Gefährdung der Gasversorgungssicherheit" gebe, wenn die Pipeline zertifiziert werde. Sie stelle sogar "eine Verbesserung der Liefersituation dar". Alle Einwände, etwa aus Polen, Litauen und der Ukraine, weist das Ministerium zurück, und auch dem russischen Staatskonzern Gazprom will man nicht misstrauen. Jedenfalls lägen "derzeit keine Kenntnisse über Umstände vor, die mit ausreichender Sicherheit belegen, dass ein politisch gesteuertes Verhalten vorliegt". Habeck notiert: "Liest sich absolut beunruhigend! Ist aus der Tatsache, dass die Belege nicht mit Sicherheit vorliegen, abzuleiten, dass die Versorgungssicherheit nicht gefährdet ist?"

So beginnt die Kehrtwende bei Nord Stream 2.

In der ersten Woche des neuen Jahres beginnen die Rücksprachen im Ministerium. Beamte stellen nun Tabellen zusammen zu den Importen aus Russland, die Zahlen weisen allesamt nach unten. Aber auch die deutsche Gaswirtschaft warnt eindringlich davor, die Inbetriebnahme der Pipeline hinauszuzögern. Die Zertifizierung durch die Bundesnetzagentur stockt zu diesem Zeitpunkt schon: Die Behörde verlangt, dass die Betreiberfirma nach EU-Recht organisiert sein muss - und nicht, wie die Nord Stream 2 AG, nach Schweizer Recht. Das verschafft dem Ministerium Zeit.

Anfang Februar werden Anwälte der Beratungsfirma Ernst & Young eingeschaltet. Sie sollen prüfen, "ob und unter welchen Umständen" sich der Prüfbericht aus dem Oktober noch revidieren lässt. "An welche (zurechenbaren) Meilensteine kann ein Widerruf geknüpft werden? Bitte konkret Vorschläge", will das Ministerium unter anderem wissen. Die Frage ist nicht trivial. Der Bau der Leitung hat schon um die 9,5 Milliarden Euro gekostet. Jede Kehrtwende muss also so ablaufen, dass der Bund nicht am Ende haften muss. Aber die Juristen sehen kein großes Problem. "Nach unserer Auffassung ist es derzeit noch möglich, den Bericht zu 'widerrufen' oder inhaltlich zu ändern", befinden sie gut zehn Tage später.

Das Ministerium hat einen Plan. Aber der bleibt erst mal geheim

Zu diesem Zeitpunkt ist das Ministerium schon gewappnet, die Reißleine zu ziehen. Am 16. Februar gibt eine Beamtin Habecks die Formulierungen für einen Stopp in den Leitungsstab. "Für den Fall einer kurzfristigen Eskalation der Lage zwischen der Russischen Föderation und der Ukraine wurde der nachstehende Entwurf (...) vorbereitet", heißt es darin. Abermals müsste dafür ein Brief an die Netzagentur gehen, diesmal mit Kommando zurück. Der Entwurf ist kurz. "Ich ziehe die Stellungnahme vom 26. Oktober hiermit zurück", heißt es darin bündig. Die "jüngsten geopolitischen Entwicklungen" machten eine Aktualisierung erforderlich. Aber erst einmal bleibt er geheim.

Auf diesem Container in Lubmin ist der Verlauf der Pipeline Nord Stream 2 dargestellt. (Foto: JOHN MACDOUGALL/AFP)

Am Morgen des 22. Februar ist es so weit. Tags zuvor hat der Kreml die beiden selbsternannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk anerkannt, der Konflikt ist jetzt dabei, endgültig zu eskalieren. "Der Minister hat eben gebeten, diesen Vorgang umgehend loszutreten", heißt es frühmorgens in einer Mail aus dem Ministerbüro. "Könnt Ihr das bitte in die Wege leiten und Euch zurückmelden, wenn sie erfolgt ist. Wir brauchen möglichst bis 11 Uhr Klarheit." So kommt es - zwei Tage vor dem russischen Einmarsch und gut zwei Monate nach jenem Weihnachtsabend.

Habeck selbst ist an diesem Tag zum Antrittsbesuch in Nordrhein-Westfalen. Am Mittag tritt er dort vor die Presse - und begründet das vorläufige Ende der Genehmigung. "Wenn sich die Realität ändert", sagt er, "muss sich auch die Beurteilung der Realität ändern." Kurz vorher hatte in Berlin schon Scholz die Entscheidung verkündet - der keine vier Monate vorher daran beteiligt gewesen war, den Weg für die Pipeline in letzter Minute frei zu machen.