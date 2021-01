Pipeline-Bau nahe der Insel Poel in der Ostsee: Kritiker sehen ein Vogelschutzgebiet in Gefahr.

Von Michael Bauchmüller, Berlin

Genau ein Wochenende lang währte die Genehmigung. Erst vorigen Freitag hatte das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) den Weiterbau der umstrittenen Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 erlaubt, und das auch in den Wintermonaten. Doch Umweltverbände legten Widerspruch ein - und das mit Erfolg, zumindest vorübergehend. "Die Genehmigung ruht deshalb jetzt", erklärte eine Sprecherin der Hamburger Bundesbehörde. Man arbeite nun an einem Widerspruchsbescheid. Wann der ergehe, sei noch unklar.

Für die Umweltgruppen ist das zumindest ein Zwischenerfolg. Die Deutsche Umwelthilfe und der Naturschutzbund Nabu hatten sich gegen die Genehmigung zur Wehr gesetzt. "In der Vergangenheit wurden bei den Behörden beide Augen zugedrückt, um das Projekt noch zu genehmigen", sagt Kim Detloff, Meeresschutz-Experte beim Nabu. "Aber naturschutzfachlich lässt sich das nicht begründen."

Der Streit dreht sich um knapp 30 Kilometer Rohrleitung, die vor der deutschen Ostseeküste verlegt werden sollen - in der sogenannten Ausschließlichen Wirtschaftszone. Betroffen wäre auch ein Vogelschutzgebiet. Es dient als Ort für die Winterrast, frühere Genehmigungen waren deshalb auf die Zeit von Mai bis September begrenzt. Doch die neue Genehmigung sollte den Bau auch in den übrigen Monaten erlauben. Trotz sorgfältiger Prüfung hätten sich "keine erheblichen Auswirkungen" ergeben, hatte das BSH beschieden. Zumal die Arbeiten eher am Rand des Schutzgebietes stattfänden, wo sie die Rastplätze der Vögel nicht störten.

Doch nach Auffassung der Umweltschützer haben sich die Bedingungen eher noch verschlechtert. Ursprünglich sollten Spezialschiffe einer Schweizer Firma die Röhren verlegen. Doch die zogen schon Ende 2019 ab, aus Angst vor drohenden amerikanischen Sanktionen. Stattdessen soll nun ein russisches Schiff die Pipeline fertigbauen. Anders als das Vorgängerschiff soll es für die Arbeiten jeweils Anker werfen. "Dadurch greift es stärker in die Natur ein", sagt Nabu-Experte Detloff. Auch brauche es mehr Schiffe, die bei den Arbeiten helfen. "Das würde eine richtige Flotte, die sich über Wochen durch das Schutzgebiet arbeitet."

Für Nord Stream 2 ist es nicht die einzige schlechte Nachricht. Wie das Handelsblatt berichtet, steht die Pipeline nun auch ohne Versicherung da. Der Versicherer Zurich habe sich zurückgezogen - ebenfalls der Sanktionen wegen.