Nach den Recherchen der Süddeutschen Zeitung zur Genese der Ostseepipeline Nord Stream 2 werden erste Forderungen nach einem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss laut. Das Projekt stehe „für das größte wirtschafts-, energie - und außenpolitische Versagen seit Bestehen der Bundesrepublik“, sagte der Grünen-Wirtschaftspolitiker Felix Banaszak der Süddeutschen Zeitung. „Ich finde es schwer erträglich, dass diese Vorgänge bis heute nicht vollständig aufgeklärt sind.“ Nötig sei nun ein Parlamentarischer Untersuchungsausschuss, „um mit komplettem Zugriff auf alle Dokumente und die Vernehmung der Verantwortlichen diese offenen Fragen aufzuklären“. Dies müsse im Interesse aller Demokraten sein. Auch Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge sprach am Dienstag von Fragen, „die durchaus auch einer parlamentarischen Aufklärung bedürfen“.

Zuvor hatte die SZ anhand von Akten aus den Jahren 2014 bis 2022 rekonstruiert, wie zwei Große Koalitionen unter Kanzlerin Angela Merkel über Jahre versucht hatten, alle Widerstände gegen die Pipeline aus dem Weg zu räumen – ob innerhalb der EU, gegenüber Kiew oder Washington. Gleichzeitig legte Berlin nach außen hin immer Wert auf die Feststellung, es handele sich um ein rein privatwirtschaftliches Projekt.

Dass die Ausschuss-Forderung aus den Reihen der Grünen kommt, ist ungewöhnlich

Auch nach dem russischen Einmarsch auf der Krim 2014 beschlichen die zuständigen Ministerien keinerlei Zweifel an der Zuverlässigkeit russischer Gaslieferungen. Die Folgen der „politischen Fehlentscheidungen der Regierungen aus Union und SPD“ seien noch heute spürbar, klagt Banaszak – etwa in Gestalt hoher Preise für Energie und Lebensmittel, wirtschaftlicher Stagnation und gesellschaftlicher Verunsicherung.

Dass die Ausschuss-Forderung aus den Reihen der Grünen kommt, ist ungewöhnlich – denn sie richtet sich auch gegen den Koalitionspartner SPD. Auch die SPD-Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel und Brigitte Zypries hatten sich für das Projekt starkgemacht. Und mit Kanzler Olaf Scholz war immerhin auch der einstige Bundesfinanzminister mit den Geschicken der Pipeline vertraut.

„Die jetzt veröffentlichten Akten deuten klar darauf hin, dass auch die damalige Bundesregierung alles dafür getan hat, das Projekt gängig zu machen“, sagt Banaszak. Konstruktionen wie die Stiftung Klima- und Umweltschutz im SPD-geführten Mecklenburg-Vorpommern seien „nur die Spitze des Eisbergs“. Die Stiftung hatte geholfen, US-Sanktionen zu umgehen, indem sie selbst Aufträge für die Fertigstellung der Pipeline erteilte – und so staatlichen Schutz bot. Die Rechnungen zahlte die Nord Stream 2 AG.

So ist bis heute auch unklar, auf wessen Veranlassung hin die scheidende Große Koalition im Oktober 2021 noch rasch eine letzte Hürde für die Genehmigung der Pipeline beiseite geräumt hatte – indem sie dem Projekt am formal letzten Tag im Amt noch attestierte, es gefährde nicht die Versorgungssicherheit. „Wer wofür die Verantwortung trägt und welche Entscheidungen Akteure der Großen Koalition noch kurz vor Amtsübernahme der neuen Bundesregierung getroffen haben, bleibt unklar“, sagt Banaszak. Ein Untersuchungsausschuss könne helfen, dies zu klären. Die Grünen allein haben allerdings im Bundestag nicht genug Stimmen, um so einen Ausschuss anzustrengen. Dass ihnen die Sozialdemokraten dabei zu Hilfe kommen, ist wohl eher unwahrscheinlich.