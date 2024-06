Die Hofdornitz mit ihren roten Gewölben und Säulen war früher die Waffenhalle im Schloss zu Schwerin. Doch an diesem Tag wird hier eine neue Form der Kriegsführung verhandelt, wenn man so will. Mittlerweile hat der Landtag von Mecklenburg-Vorpommern seinen Sitz im Schloss, und an diesem Freitag geht es im prunkvollen Ausschusssaal um einen schwerwiegenden Verdacht: Hat Russland über ein Projekt, das die Bundesregierung unter Kanzlerin Angela Merkel jahrelang als privatwirtschaftlich eingestuft hat, versucht, an Militärgeheimnisse zu kommen? An geheime Bundeswehr -Daten zu U-Boot-Routen, Schusszahlen und eingesetzter Munition in der Ostsee ?

In der wechselvollen Vorgeschichte der Ostsee-Pipelines Nord Stream 1 und 2 ist dieser Fall noch einmal besonders ungewöhnlich. Denn beim Bau von Nord Stream 2 hat der Bauherr, der russische Energiekonzern Gazprom, punktgenaue Daten von Schiffsrouten der Marine, Tauchgebieten und zum Einsatz von Munition angefragt – mit Hinweis auf die geplante Trassenführung der Pipeline. Das sei eine „ungewöhnliche Anfrage“, meint ein Mitglied des Untersuchungsausschusses am Rande der Anhörung von zwei Bundeswehrgenerälen in der Hofdornitz. Normalerweise würden nur grobe Daten abgefragt.

Verschlusssachen waren sogar im Internet einsehbar

Vielleicht war das schon ein Element der russischen Informationsbeschaffung, während man in Deutschland noch glaubte, Präsident Wladimir Putin werde Gas nie als Waffe einsetzen. Vor allem die CDU im Landtag äußert diesen Verdacht. Die Bundeswehr übermittelte auch Dokumente über Schusszahlen und Kaliber im Artillerieschießgebiet Pommersche Bucht an das Bergamt Stralsund. Es waren Verschlusssachen, so steht es in Dokumenten, die im Ausschuss verlesen werden.

Doch das Bergamt gab diese weiter, kurzzeitig waren sie im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens sogar auf einem Portal öffentlich einsehbar. Allerdings sollen nur stark vergröberte Daten geliefert worden sein. Es zeigt sich bei der Anhörung, dass hier offenbar ein Fehler passiert ist – vor dem russischen Krieg gegen die Ukraine war man vielleicht zu freihändig unterwegs.

Unklar bleibt bei der Befragung der Zeugen, inwiefern die Bundeswehr einer vertraulichen Weitergabe an den Vorhabenträger, die Nord Stream 2 AG, zumindest nicht klar widersprochen hat. Erster Zeuge ist am Freitag Brigadegeneral Michael Tegtmeier. Er ist seit April 2020 Abteilungsleiter Infrastruktur im Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr (BAIUDBw) – der Fall ist vor seiner Amtsübernahme passiert. Zunächst wurde die Trasse geplant, schnell gab die Bundeswehr den Hinweis, dass es hier U-Boot-Tauchgebiete gibt – das Bergamt Stralsund wollte daraufhin Daten haben. „Es ist nicht unüblich, dass Dinge angefragt werden“, betont der Zeuge. Dass allerdings das Bergamt der Bundeswehr zu Details des Verfahrens aufgrund von Geheimhaltungspflichten Akteneinsicht verweigert habe, sei doch „eher eine Ausnahme“. Dagegen ging die Bundeswehr 2018 sogar anwaltlich vor.

Wie ein Fakir, der auf sein Nagelbrett fällt

Es geht an diesem Tag auch um eine mögliche Befangenheit des Bergamts. Der Generalbundesanwalt soll prüfen, ob Mitarbeiter dieses Amts Staatsgeheimnisse der Bundeswehr verraten haben könnten. Die Nord-Stream-Geschichte ist auch eine von bedenklicher Nähe zwischen Behörden, Bundes- und Landesregierung zu dem Röhrenbetreiber. Gerade erst wurde durch freigegebene Akten öffentlich, wie sehr sich Union und SPD in der großen Koalition hinter den Kulissen für die Pipeline ins Zeug legten – ungeachtet aller Warnungen und trotz der Annexion der Krim.

Wie sensibel die Daten sind, belegen auch Protokolle einer einwöchigen Erörterung des Pipelineprojekts aus dem Juli 2017. Sie liegen der Süddeutschen Zeitung vor. Zu den Bedenkenträgern zählt damals schon das Marinekommando der Bundeswehr – das sorgt sich um das Artillerieschießgebiet Pommersche Bucht, das von der geplanten Röhre durchquert wird. „Was passiert mit einem regelkonformen Übungsschießgebiet, wenn die Pipeline dort liegt, wo sie liegen wird“, fragt der Vertreter der Bundeswehr. Über Seiten zieht sich im Protokoll eine Debatte, unter welchen Umständen ein Projektil die Pipeline durchschlagen könnte – und ob ein Gutachten der Pipelinefirma da auch die ungünstigen, dynamischen Optionen geprüft habe. Ein Fakir lege sich auch langsam und behutsam aufs Nagelbrett, „und er wird keine Verletzung davontragen“, führt der Marine-Vertreter aus. „Lassen Sie diesen Fakir aber aus zwei Meter Höhe auf dieses Nagelbrett fallen, dann mögen Sie sich vorstellen, wie es dann aussieht.“ Einig werden sich beide Seiten nicht.

Aber schon hier spielt geheimes Wissen eine Rolle, vor allem die Herleitung der Schusszahlen – denn sie lässt allerlei Rückschlüsse auf Schiffe und ihren Kurs zu. Die Marine will sie dezidiert nicht herausgeben. Er wisse nicht, warum Nord Stream 2 oder dessen Gutachter diese Herleitung bräuchten, „denn diese lassen Einblick zu in den operativen Bereich der Marine, des Marinekommandos und der seegehenden Einheiten der Marine“. Zumal bei einem Vorhaben, dessen Träger nicht in einem Nato-Staat sitzt. Die Bundeswehr mache „Probleme“ wegen der Verlegung der Rohre „am Rande eines Übungsgebiet“, heißt es in einem Vermerk des Wirtschaftsministeriums aus dem Juli 2016. „Hier ist möglich, dass Nord Stream zu gegebener Zeit mit Wunsch nach ‚Moderation ggü. dem BMVg‘ auf uns zukommt.“ BMVg ist die Abkürzung für Verteidigungsministerium.

Der zweite Zeuge ist an diesem Tag Matthias Geitz, bis März 2020 Abteilungsleiter Infrastruktur im BAIUDBw, heute Soldat im Ruhestand. Er kritisiert die Weitergabe sensibler Daten an Nord Stream 2: „Normalerweise sollten sie nicht an die Vorhabenträger gehen.“ Auf die Frage, ob es politische Weisungen der Regierung an die Bundeswehr gab, sensible Daten herauszugeben oder kooperativer zu sein, sagt er: „Nicht, dass ich wüsste.“

Vieles bleibt offen im Saal der Hofdornitz – und schon haben die Fragezeichen auch den Bundestag erreicht. Die Union fordert Aufklärung von Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD). Sie will wissen, welche Daten genau womöglich nach Moskau geflossen sind.