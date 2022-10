Eines der Lecks an der Pipeline Nordstream 1 in der Ostsee, aufgenommen aus einem Flugzeug der schwedischen Küstenwache.

Interview von Cathrin Kahlweit und Bernhard Odehnal

Die gigantischen Lecks in den Pipelines von Nordstream 1 und Nordstream 2 wurden durch Sabotageakte verursacht - da sind sich die Geheimdienste der Anrainerländer in der Ostsee mittlerweile sicher. Im Westen heißt es, alle Zeichen wiesen auf Russland. Moskau wiederum beschuldigt die USA der Täterschaft. Der ehemalige Chefmanager des ukrainischen Energieversorgers Naftogaz, Andrij Koboljew, der den Staatskonzern von 2014 bis 2021 leitete, gilt als Experte für den osteuropäischen Energiemarkt. Seit seinem Ausscheiden bei Naftogaz führt er ein Unternehmen, das in nachhaltige Energien investiert. Koboljew zählt gleich mehrere Gründe auf, warum der Kreml ein großes Eigeninteresse an der Zerstörung der Pipelines haben dürfte.