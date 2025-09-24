Zum Hauptinhalt springen

Konrad-Adenauer-StiftungNorbert Lammert verlässt die politische Bühne

Lesezeit: 2 Min.

Hat sich über Parteigrenzen hinaus Respekt verdient: Norbert Lammert, 76 Jahre alt.
Hat sich über Parteigrenzen hinaus Respekt verdient: Norbert Lammert, 76 Jahre alt. (Foto: Frederic Kern/Future Image/IMAGO)

Der frühere Bundestagspräsident Norbert Lammert gibt den Vorsitz der Adenauer-Stiftung ab. Damit zieht sich ein Christdemokrat aus Berlin zurück, der einmal gute Chancen auf das erste Amt im Staat hatte.

Von Robert Roßmann, Berlin

Der langjährige Bundestagspräsident Norbert Lammert gibt nach Informationen der Süddeutschen Zeitung den Vorsitz der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung ab. Damit verlässt eine der prägenden Gestalten der jüngeren Parlamentsgeschichte die politische Bühne in Berlin nun ganz.

Zur SZ-Startseite

ExklusivStudie der Konrad-Adenauer-Stiftung
:Schwierige Zähmung

Überall in Europa sind christdemokratische Parteien mit Rechtspopulisten konfrontiert. Eine Studie untersucht ihre Strategien – und gibt eine klare Einschätzung für den Umgang mit der AfD.

SZ PlusVon Robert Roßmann

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite