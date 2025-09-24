Konrad-Adenauer-Stiftung Norbert Lammert verlässt die politische Bühne 24. September 2025, 15:56 Uhr | Lesezeit: 2 Min. |

Hat sich über Parteigrenzen hinaus Respekt verdient: Norbert Lammert, 76 Jahre alt. (Foto: Frederic Kern/Future Image/IMAGO)

Der frühere Bundestagspräsident Norbert Lammert gibt den Vorsitz der Adenauer-Stiftung ab. Damit zieht sich ein Christdemokrat aus Berlin zurück, der einmal gute Chancen auf das erste Amt im Staat hatte.

Von Robert Roßmann, Berlin

