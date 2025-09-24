Der langjährige Bundestagspräsident Norbert Lammert gibt nach Informationen der Süddeutschen Zeitung den Vorsitz der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung ab. Damit verlässt eine der prägenden Gestalten der jüngeren Parlamentsgeschichte die politische Bühne in Berlin nun ganz.
Konrad-Adenauer-StiftungNorbert Lammert verlässt die politische Bühne
Lesezeit: 2 Min.
Der frühere Bundestagspräsident Norbert Lammert gibt den Vorsitz der Adenauer-Stiftung ab. Damit zieht sich ein Christdemokrat aus Berlin zurück, der einmal gute Chancen auf das erste Amt im Staat hatte.
Von Robert Roßmann, Berlin
Exklusiv
Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung:Schwierige Zähmung
Überall in Europa sind christdemokratische Parteien mit Rechtspopulisten konfrontiert. Eine Studie untersucht ihre Strategien – und gibt eine klare Einschätzung für den Umgang mit der AfD.
Lesen Sie mehr zum Thema