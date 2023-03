Von Georg Ismar

Er findet das alles immer noch etwas surreal, wenn er an den Anfang Mitte Januar zurückdenkt. Aufbruch mit dem soeben berufenen Boris Pistorius nach Berlin: "Als Erstes kam der amerikanische Verteidigungsminister, am nächsten Morgen saßen wir um sieben Uhr in der Regierungsmaschine nach Ramstein, trafen den ukrainischen Verteidigungsminister und all die anderen Kollegen", erinnert sich Nils Hilmer. Plötzlich saß er in Ramstein mit Pistorius beim "Panzer Lunch", es ging darum, wann die Deutschen denn nun Leopard 2 an die Ukraine liefern.