Wem gehört der Nil? Auch uns, findet Äthiopien und baut eine gigantische Talsperre. In Ägypten löst das Jahrhundertprojekt Entsetzen aus: Das Land fürchtet Wasserknappheit.

Vor einer Weile hat die Regierung eine bunte Truppe in den Hütten einquartiert, von denen aus man eine gute Sicht hat über das ganze Tal und den Damm. Dort oben saßen sie dann mit ihren Instrumenten, klimperten ein wenig herum und machten sich Notizen. Sie probierten die Wirkung der Wörter, die ihnen einfielen, um das zu beschreiben, was da unten vor sich geht, was es bedeutet für das ganze Land, ja für ganz Afrika.